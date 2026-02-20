県議会では20日、一般質問が始まりました。



冬の間も目撃が相次いでいるクマへの対策について、鈴木知事は「管理されていない果樹の伐採や空き家の管理などを通して、人の生活圏における人身被害ゼロを実現する」と強調しました。



県議会の一般質問では、クマ対策について複数の議員から質問があり、議論が交わされました。



みらい 三浦英一議員

「冬場でも出没が多発している要因をどう分析して、県として冬期間の対策をどのように行っていくか、知事のご所見を伺います」





これに対し鈴木知事は、過去に人の生活圏で食べ物を得た経験をもとに再び出没しているクマがいるなどと指摘したうえで、冬場の具体的な対策を強調して訴えました。鈴木知事「冬季においてもカキの実などを捕食するクマがいることから、放任果樹の伐採等を一層促進するとともにクマが侵入しやすい空き家等については管理や戸締りの徹底を呼びかけてまいります、また管理強化ゾーンにおいて残雪期から管理捕獲を実施するなど出没抑制対策を強化することにより、人とクマの住み分けを図り人の生活圏における人身被害ゼロを実現してまいります」県によりますと、クマの対応をめぐって去年10月中旬からのおよそ2か月間で1,100件ほどの問い合わせがメールや電話であり、このうち半数は批判的な意見でした。鈴木知事「クマの恐怖を感じることなく安全安心に暮らすためには、職員の業務や猟友会員の活動は必要不可欠であることから、業務に支障をきたす苦情についてはこれまでと同様毅然とした態度で対応するほか、私自ら正しい情報を発信しすべての関係者を守ってまいります」今年に入ってからすでに50件近いクマの目撃情報が寄せられていることから、県は春先にかけても対策を強化していくことにしています。