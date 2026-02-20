ゆりやんレトリィバァ、初監督作品『禍禍女』に出演した田中麗奈から学び「勉強になりました」

2月20日放送のNHK『あさイチ』に、現在公開中の映画『禍禍女』で初めて監督を務めたゆりやんレトリィバァがVTR出演。この日の番組ゲストで、同映画に出演した田中麗奈について語った。

VTRの中で、ゆりやんは、「初めての監督なのに、『監督ここってどう思いますかね？』とか、ただ監督として接してくださって」「お心というか、そういう仕事に対してのスタイルとかお気持ちがステキ」と田中の人柄についてコメント。

また、『禍禍女』へのオファーの理由については、「普通にファンだからです」「優しいお母さん、強いお母さんの中に禍々しさを出してくださるお母さん（という役）」「田中麗奈さんにやってもらいたいなっていう。満場一致でお願いしていただきました」と明かした。

さらに、1児の母である田中について、「お母さんとして、『台本にはこうなってるんですけど、お母さんだったらこっちを選ぶよりもこちらの道に行くと思いますけど監督どうですか？』とか」「私が想像及ばないような実際のお母さんとしてのお芝居というか、実際の気持ちとかも教えてくださったり」「だいぶ勉強になりました」と語っていた。