Tammeが2026年秋冬コレクションを発表。「ORDER」を起点に、ユニフォームの構造を再解釈
Tamme（タム）は、2026年秋冬コレクションを発表しました。今季のテーマは「ORDER」。デザイナー玉田達也が帰省した際に目にした、父の警察制服姿の写真をきっかけに、自身の服作りの原点にある構造を見つめ直したことから始まります。
警察官としての役割を示す制服は、社会的な秩序と機能を体現する衣服です。その形式やディテールは、着用者の身体と制度の関係を明確に規定する構造を持っています。今季のコレクションは、そのユニフォームの構造を起点に再構築されています。
Courtesy of Tamme
コレクションでは、防刃ベストの構造をスーチング素材によって再解釈したアイテムが登場します。本来は身体を保護するための装備である防刃ベストが、テーラリングの文脈へと移行することで、機能と形式の関係が再配置されています。また、活動服の構造はフロッキーデニムによって表現され、実用性を基盤とした衣服が異なる素材の中で提示されています。
Courtesy of Tamme
警察礼装に用いられる飾緒は、ネックレスやウォレットチェーンとして再構成され、装飾と機能の境界を横断する要素として提示されています。巡査コートに見られるフロントのフック構造も、ボタンの代替として衣服の開閉機構に取り入れられています。これらのディテールは、ユニフォームの持つ象徴性を維持しながら、新たな文脈の中で再配置されています。
Courtesy of Tamme
足元には、KIDS LOVE GAITEとの協働によって制作されたブーツが登場します。警察ブーツの構造を基に再構築されたこれらのブーツは、機能性を維持しながら、新たな形として提示されています。
Courtesy of Tamme
今季のコレクションは、ユニフォームという制度的な衣服の構造を個人的な記憶の中で再解釈する試みです。社会的な秩序を体現する衣服は、その構造を保持しながら、新たな文脈の中で再提示されています。
玉田が提示したのは、秩序を否定することではなく、その構造を理解し、再構築することによって生まれる新たな衣服のあり方でした。逸脱であっても、それは無秩序ではなく、構造の中に存在するもう一つの秩序として提示されています。
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Design : Tatsuya Tamada
Creative Edit : Tatsuya Yamaguchi
Styling : Taku Kato
Photography, Movie : Genki Nishikawa at mild inc.
Hair : Yu Nagatomo at Home Agency
Make-Up : Kanako Yoshida
Casting Direction : Kosuke Kuroyanagi at VOLO
Models : ADELEYE, JOSHUA, MARCEL, RIZAL,TAKUMI
PR : Keitaro Nagasaka at Sakas PR
Special Thanks : BLANC
Shoe collaboration : KIDS LOVE GAITE
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
Courtesy of Tamme
