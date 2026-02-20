はるな愛、「笑いに支えられた」 NGKで新喜劇出演に感慨「大阪に生まれて良かった」
タレントのはるな愛（53）が20日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で開かれた『吉本新喜劇』にスペシャルゲストとして出演した。
【写真】似てる？そろってアイドル衣装で登場したはるな愛＆望月春希
はるなは、自身が物語のモデルとなったNetflix映画『This is I』で主演を務める望月春希（18）と共に出演した。同作でケンジ（望月）のおばあさん役を務める座員・末成映薫からの紹介で、ステージにアイドル衣装姿のはるなと望月が登場。事前に知らされていなかった観客席からはざわめきの声が響いた。
望月とはるなは、2人そろって”エアあやや”を披露。会場から歓声が響いた。作品で感動した点について酒井藍が「はるな愛さんが、（ミラノ・）コルティナオリンピックで金メダル獲ったところ」とボケると、はるなは「違うの！でも私、2つ金取りました！」とボケを重ね、爆笑をさらった。
公演後、囲み取材に応じたはるな、望月、末成、酒井の4人。大阪に対する思いを聞かれたはるなは、言葉をつまらせ涙。「つらいこといっぱいあっても、吉本のこの新喜劇で前向いていれることが多かった」とこぼした。
続けて「小学校・中学校で”自分は何者かな？”って思う時にテレビつけたら新喜劇があって、その笑いに本当に支えられた」と振り返った。今回、新喜劇に出演するにあたって、笑いに真剣に取り組む姿をバックステージで目の当たりにしたはるな。「大阪に生まれて良かったな」と実感したと言う。
「私は大阪で生まれたから、つらさを笑いを変えて、こうやって今があるんだなって。改めてこう感じたのを、舞台袖で思ってて、やっぱり今日はすごい日になりました」としみじみ語った。
本作は、はるな愛の著書『素晴らしき、この人生』（講談社）と、和田耕治氏・深町公美子氏共著『ペニスカッター 性同一性障害を救った医師の物語』（方丈社）を原案に、「アイドルになりたい」という夢を抱き続けた一人の少年・ケンジ（後のアイ）が、一人の医師・和田耕治と出会い、自身の人生を切り開いていくストーリー。
