¡ÚÀ¾Éð¡ÛÂÐ³°»î¹çà³«ËëÅê¼êá¤Î¿û°æ¿®Ìé¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖºÇ½é¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡×
¡¡¡È³«ËëÅê¼ê¡É¤òÌ³¤á¤ëÀ¾Éð¡¦¿û°æ¿®ÌéÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¡¼¥à½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¡¢´Ú¹ñ¡¦¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡ÊÆî¶¿¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬·èÄê¡£Æ±µå¾ì¤Ç¤ÏºòÇ¯£±£°·î£²£µÆü¤Î¤ß¤ä¤¶¤¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤êÁêÀ¤ÏÈ´·²¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡£¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¶Ê¤²¤¿Êý¤¬¶Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃúÇ«¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é£³£´µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹âÂ´£´Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï£±£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£µ¾¡¤òµó¤²¤ë¤â¡¢£±·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯Æü¤âÂ¿¡¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤¹º£µ¨¤Ø¸þ¤±¡¢¡Ö¡ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡Ë¤Î°ìÏÈ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¡¢ºÇ½é¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¤½¤³¤«¤Ê¡£ÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÉ¡Â©¹Ó¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£