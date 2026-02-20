元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。毎日食べてしまうという菓子を明かした。

丸山は先月29日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」内で「外食痩せダイエット」に1カ月間挑戦。ボディーメークトレーナー石本哲郎氏が考案、過度な運動は一切行わずチェーン店で“食べてもいい”メニューを食べて減量する方法で、6.1キロ減の62.3キロと大成功を収めた。

その後、今月18日に更新した自身のYouTubeチャンネルで、「とにかく結構食べた」と回顧。これまで独自で取り組んだダイエットは、食欲を我慢する反動でリバウンドを繰り返していたというが、「今は食べてるんだけど、ある程度、外食ダイエットで食べる物を選ぶようになって、だいぶ変わりましたね。現役の時に戻ったみたいな」と打ち明けた。

そして出産後から続いていた“爆食い”グセが改善されたと説明。動画の最後には「58キロ目指して頑張る」と新たな目標も明かした。

この日はストーリーズで「大阪へ」と書き出し、収録に向かったことを報告。「天才的に美味しい やばい、最高」とグミの写真アップし、「あったら爆買いして 開けたらすぐ食べちゃう」と打ち明けた。

続けて「今1週間毎日1袋は食べてる」と告白。「あーうま チョコがけグミでいろんなタイプあるけど 私はこれが好き」とし、「今日も楽しみな収録ですよー」とつづった。