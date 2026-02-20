ノルディック複合で五輪3大会連続メダルの渡部暁斗（37＝北野建設）が20日、自身のインスタグラムを更新。現役最後の五輪となったミラノ・コルティナ五輪を終え、心境をつづった。

渡部は「全てを出し尽くして自分にはもうできないと思うところまで向き合なければ、きっとまだ続けたくなってしまう。最後は自分を納得させるための時間だったと今は思います。諦めずに戦うということも言うほど簡単なことではありませんでしたが、最後まで最高の姿を目指して戦い抜くことができました」と最後の五輪を総括。

「終わりと決めたはずなのに、それでもまだ悔しいと心の片隅で感じている自分がいるのは、真剣に競技と自分自身と向き合い続けてきたからこその感情なのかと思います」とし、「部分的に切り取れば良い時も、そうでない時もありましたし、何か特別な体験をしてきたような気がしていましたが、今振り返れば大抵のことはすべて良い思い出や笑い話。努力と成功、失敗と後悔、喜怒哀楽の感情、これまでの選択、27年間に経験したすべてを受け入れた上で、”良い人生だった”と心から思っています」と伝えた。

今後に思いを馳せ「これから先の人生も、ここまで歩んだ道のりのように1日1日を大切に過ごしていきたいと思います」とつづり、「オリンピックの舞台を通じて皆さんに最後の姿を見ていただくことができて光栄でした。これまで長い間応援してくださった全ての皆様に心より感謝申し上げます。今まで本当ありがとうございました」と感謝で結んだ。

渡部は2006年トリノ大会から6大会連続の五輪出場。今季限りでの現役引退を表明しており、“ラスト五輪”となった今大会は個人ノーマルヒルで11位、個人ラージヒル19位、団体スプリント6位だった。