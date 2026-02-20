フジテレビ系「ぽかぽか」が１７日に放送され、ハライチ・岩井勇気、澤部佑がＭＣを務めた。

この日は、「世界一低いアンダースロー」の異名で知られ、ロッテなどで活躍した渡辺俊介氏がゲスト出演。

渡辺氏は、０６年、０９年とＷＢＣ日本代表に選出され、地面すれすれのリリースポイントから投じる特異なアンダースローで世界中の度肝を抜いた。「ミスター・サブマリン」の愛称でファンからも愛されたが、アンダースロー投手の職業病として「ケガをしやすい」と述懐。

「投げ始め、覚え始めの頃にアバラがすごい硬くなるんですよ。脇腹の所。高校生時代に２回骨折してます。疲労骨折。膝も低い位置で止めるんで、半月板は僕もやっぱり左はなくて」と話した。

壮絶なケガを繰り返しながらも、アンダースロー投手としての道を歩み続けた理由を聞かれると「それしか道がなかったんで。上からだと、もう、どうしようもないピッチャーだったんです。（アンダースローは）中学３年生の時からやり始めたんで。中学校の普通の部活で３番手ピッチャーだったんで。もうダメ元でやってみたっていう感じです」と明かしていた。