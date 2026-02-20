女優でタレントの秦瑞穂（36）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。温泉ショットを投稿した。

「テレビ朝日『秘湯ロマン』出演します」と報告。「山形県蔵王温泉へ！ 雪景色の温泉 是非ご覧ください！！」とつづり、入浴ショットや、浴衣姿で暖炉の前でリラックスする姿などを公開した。

湯けむりが上がるバックショットでの背中や、ぬれた髪を後ろで束ねてバスタオル1枚でデコルテを披露した自撮りショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「美しい」「綺麗過ぎます」「魅力的」「はだけちゃっても良いのよ」「浴衣姿もステキ」などのコメントが寄せられている。

秦は長野市出身。15歳だった05年8月にイエローキャブ新人オーディションでグランプリを受賞し、秦みずほとしてデビューした。12年2月に現在の本名に。16年ミス・ユニバース・ジャパン長野大会で準グランプリを受賞。同年に温泉ソムリエの資格、20年に入浴検定と銭湯検定を取得。日本全国の温泉や宿を紹介するテレビ朝日系「秘湯ロマン」に15年4月から旅人として出演している。