¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ü¥ë¥Ô¼ê½ÑÌÀ¤±£µ·îÉüµ¢¤â¡Ä¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀµÍ··â¼ê¤ÎÄê°ÌÃÖÊÝ½þ¤Ê¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÇÃ¥¤¨¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÍ··âÁè¤¤¤¬¡¢³«ËëÁ°¤«¤é¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨Ãæ¤Ë°²½¤µ¤»¤¿ÈóÅêµåÂ¦¤Îº¸¸ª¤ÎÉôÊ¬ÃÇÎö¤·¤¿´ØÀá¿°¤ò¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥ë¥ÔÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Ë¼ê½Ñ¡£¸½ºß¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÁöÎÝ¤ä¼éÈ÷¥É¥ê¥ë¤ËÉüµ¢¤·¡¢´¥¤¤¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤éÂÇ·â¥á¥Ë¥å¡¼¤âºÆ³«¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ï¤Þ¤À²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º³«Ëë¤ÏÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡Ë¤Ç·Þ¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ü¥ë¥Ô¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤Ï¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥ë¥ÔËÜ¿Í¤Ï¼ê½Ñ¸å¤Ë¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÄ¾¤Ã¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤¬¡¢µåÃÄ¤Ï¡Ö³«Ëë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÂåÌò¤ÎÀèÈ¯Í··â¤Ï¥Û¥»¡¦¥«¥Ð¥¸¥§¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢Éüµ¢»þ´ü¤Ï£´·î¤òÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¤âµåÃÄÂ¦¤Ï£µ·î°Õ¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éüµ¢¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤ÏºÆ¤Ó¸ª¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤à¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤À¡£ºòÇ¯£µ·î¤Î»î¹çÃæ¤Ë¼éÈ÷¤Ç°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ°Ê¹ß¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë£²ÅÙ¤Î¥³¥ë¥Á¥¾¥óÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¸¥ª¶É¡Ö£×£Æ£Á£Î¡½£Æ£Í¡×¤Î¿Íµ¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥ë¥¬¥¦¥¢¡¼»á¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±¶ÉÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢Éüµ¢¸å¤Î¥Ü¥ë¥Ô¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹Â¦¤Ë¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀèÈ¯¤òàÊÖ¤¹á¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìá¤Ã¤¿¤é¾¡¤Á¼è¤é¤»¤í¡£Í×¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ÇÃ¥¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¼«Í³¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¥Ü¥ë¥Ô¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈéÆù¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡·êËä¤áÌò¤Î¥«¥Ð¥¸¥§¥í¤¬¹¥Ä´¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¥Ü¥ë¥Ô¤¬¶ì¤·¤á¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤Ï¡È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÊ®¤½Ð¤¹¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤À¡£
¡¡¥«¥Ð¥¸¥§¥í¤ÏºòÇ¯£··î£³£±Æü¤Ë¥ì¥¤¥º¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢ÆâÌî¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¡£µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼é¤Ã¤ÆÁö¤ì¤ë¡×¸½¼ÂÅª¤ÊàÊÝ¸±á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Ü¥ë¥Ô¤ÏÄÌ»»ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£²ÎÒ¡¢£µ£²ËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢£²£³Ç¯¤ËÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸ÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¥Ü¥ë¤Ú¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢£Î£Ù£Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÎ®¤ì¤À¡£
¡¡¤¿¤À¼ê½ÑÌÀ¤±¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤ÏÉüµ¢¤ÈÆ±»þ¤ËàÄê°ÌÃÖ¤Î¹¹¿·á¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²«¶â¤Î´ÇÈÄ¤ò¼é¤ë¤«¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ë²ó¤ë¤«¡½¡½¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë·ü°Æ»ö¹à¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ç¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡£