奥入瀬渓流の春を満喫

奥入瀬渓流では、例年4月下旬から5月中旬にかけて100種類以上の木が一斉に芽吹きます。複数の樹種が混在してるので、芽吹きのなかでもグラデーションが生まれるそう。毎年新しく葉が生え変わる「落葉広葉樹」が多く分布する、この地域ならではの光景です。

「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」で実施される「おいらせ芽吹きピクニック」では、そんな奥入瀬渓流の春を余すことなく満喫できます。



1日1組限定の特等席

「おいらせ芽吹きピクニック」では、奥入瀬渓流の自然をこよなく愛する「渓流コンシェルジュ」が芽吹きが最も美しく見える時期と場所を選定し、その日一番の席へ案内してくれます。渓流のせせらぎと色鮮やか木々を間近に感じながらランチを楽しめる特等席は、1日1組限定。完全プライベートな空間で大自然をひとり占め！



「芽吹きピクニックランチ」は、奥入瀬渓流に生育する100種類の樹木のなかから特徴的な3種を選んで、それぞれの芽吹きの形状や質感を表現しています。メニューは、軽やかな風味と色彩にこだわったサンドイッチ、スナック、クッキーなどなど。どれも新緑の季節のさわやかさを感じることができます。

例えばサンドイッチは、芽吹きに合わせて葉の広がりが変化する「トチノキ」の特性を、広がりのあるリーフ型で表現。チーズスナックは、「ブナ」の産毛のようなふわふわな芽吹きと葉脈の細かさを、削ったチーズとチュイルで表現しています。

芽吹きの色彩を表現した3種類のシャンパーニュカクテル

優しい春の風がそよぐなか、川のせせらぎをBGMに見た目も楽しいランチを堪能できます。

（左から）「抹茶×レモン」、「ライム×タイム」、「カシス×ベリー」



さらに、芽吹きの色合いの変化を表現した3種類のシャンパーニュカクテルも提供。フローラルな香りのシャンパーニュにコンディメントを加えることで、色彩と味わいの移ろいを楽しみながら、視覚と味覚の両方から季節を感じることができます。奥入瀬渓流の色鮮やかな芽吹きの絶景を堪能しに、おでかけしてみてはいかが？■奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート「おいらせ芽吹きピクニック」期間：2026年4月20日（月）〜5月31日（日）住所：青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）時間：11時30分〜13時30分料金：1名6600円（ランチボックス・往復送迎・シャンパーニュカクテル含む）※宿泊は別途、1泊2食付き2万5100円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：JR八戸駅から車で約1時間30分（無料送迎バスあり・要予約）対象：宿泊者限定予約：宿泊日の7日前までに公式サイトから予約●状況により、期間や内容が一部変更になる場合があります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。