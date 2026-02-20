「おコメの女」人気女優の妹が登場「すごく綺麗な方と思ったら」「妻役びっくり」と話題
【写真】山本直寛妻の34歳美人女優の妹
◆松嶋菜々子主演「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」
東京国税局資料調査課は、マルサ（国税局査察部）をしのぐ情報収集能力と調査スキルを持ち、で税務調査最後の砦で“料”の米偏を取って【コメ】と呼ばれている。本作の舞台は、その中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）」。主人公・米田正子（松嶋）が、厄介な事案を扱うため個性派メンバーを招集。選ばれた職員の能力と、正子がザッコクを立ち上げた真の目的が明かされていく。
◆千葉雄大の妻役でトリンドル瑠奈が登場
この日の放送では、数々の女性スキャンダルで経済産業大臣を辞任した鷹羽宗一郎（千葉雄大）が、マスコミからの追及を逃れるため体調不良を口実に入院。しかし、息子に一目会いたいと宗一郎が待ち伏せしていると、そこに妻・栞も登場。わずかな出演時間だったが、妻を演じていたのは、モデルで女優のトリンドル玲奈の実妹・トリンドル瑠奈だった。また、視聴者からは「妻役びっくり」「すごく綺麗な方と思ったら」「一瞬だったけど透明感すごい」といった声がSNS上で上がっていた。
瑠奈は、1994年3月10日生まれ、東京都出身、上智大学法学部卒業。2019年10月に日本テレビ系バラエティー番組「深イイ話2時間SP」でテレビに初登場し「可愛すぎる」「最強姉妹」と話題に。2023年3月に日本テレビ系スペシャルドラマ「君と世界が終わる日に」で女優デビューを果たした。（modelpress編集部）
