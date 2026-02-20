【1位〜6位】2月21日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】水瓶座
総合運：★★★★★
周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝し合う空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。
「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。
金運
身の周りのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。
ラッキーアイテム：双眼鏡
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】天秤座
総合運：★★★★★
視野がグンと広がったり、新しい考え方を発見できたりと、人からすばらしい影響を受けることができる日です。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と、積極的に関わってみてください。そして、疑問に思ったことは、素直に質問して。
恋愛運
話を聞いてもらったり、ひとりでは大変なことを手伝ってもらったりと、恋の相手に頼ってみるといい日です。すると、ふたりの足並みが揃っていると感じられる瞬間がありそう。その実感が、進展の後押しになります。
金運
お礼やお祝いなどのために、予定外のお金を使うことになるかもしれない日。文句を言いながらお金を使うと、金運は下がる一方！｢おかげさま｣という気持ちでいると、お金との縁が強くなる会話や交流ができます。
ラッキーアイテム：えんぴつ
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】牡羊座
総合運：★★★★★
やりがいを持って物事に取り組むことができたり、普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でも、ネガティブな言い回しや言葉は避けて。笑顔で楽しく話すと、やりがいもやる気もさらにアップします。
恋愛運
言葉よりも表情で勝負をするとよさそうな日です。言いたいことがあるときには、まずは相手としっかり視線を合わせて。そして、大切に思う気持ちを表情に込めるといいでしょう。決して説得するような話し方をしないのがポイント。
金運
「少しお金はかかるけれど、いつか実行したい」そう思っていたことについて、今日は改めて具体的に考えてみるとよさそう。思い切って実行するのもいいでしょう。モチベーションも金運もアップして、お金の動きに勢いがつきます。
ラッキーアイテム：コインケース
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】乙女座
総合運：★★★★☆
真心を注げば、感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから、周りの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが、運気を生かすポイント。
恋愛運
「励ましたい」「力になりたい」という気持ちが伝わると、想像以上に愛される嬉しい日！最初から気の利いたことをしようとしなくてもOK。「どうしてほい？」と、素直に聞いたほうが好印象です。また、出会いや復縁にも大胆に動いて◎。
金運
お金が殖える嬉しい運気の日！臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは、人を支える心がけ。自分のことよりも、仲間や友達のことを優先してみて。また、久しぶりの人に連絡をするのもオススメです。
ラッキーアイテム：フェイスタオル
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】蠍座
総合運：★★★☆☆
普段は前向きに考えられることでも、今日は悲観してしまうかも。しかし、前向きな明るい人と関われば、それを防ぐことができます。それだけでなく、話しているうちに、自分では気づかなかった魅力や能力を教えてもらえる可能性大！
恋愛運
恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなり過ぎたりするかもしれません。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして「今日の要求は満たされたら奇跡！」と思っておくと、穏やかに過ごせます。
金運
体力アップや健康のための運動に、お金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって、経済面での追い風が吹いてきます！｢ちょっと贅沢かな｣と思っていた、道具やウエアなどを購入するのもいいでしょう。
ラッキーアイテム：アロマポット
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】魚座
総合運：★★★☆☆
効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！
恋愛運
より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、周りからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。
金運
手元にあるお金を上手に使うことができる日です。何にどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。
ラッキーアイテム：ブランドバック
ラッキーカラー：カーキ