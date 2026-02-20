【1位〜6位】2月21日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】水瓶座 総合運：★★★★★

周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝し合う空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。



恋愛運

「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。



金運

身の周りのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。



ラッキーアイテム：双眼鏡



【2位】天秤座 総合運：★★★★★

視野がグンと広がったり、新しい考え方を発見できたりと、人からすばらしい影響を受けることができる日です。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と、積極的に関わってみてください。そして、疑問に思ったことは、素直に質問して。



恋愛運

話を聞いてもらったり、ひとりでは大変なことを手伝ってもらったりと、恋の相手に頼ってみるといい日です。すると、ふたりの足並みが揃っていると感じられる瞬間がありそう。その実感が、進展の後押しになります。



金運

お礼やお祝いなどのために、予定外のお金を使うことになるかもしれない日。文句を言いながらお金を使うと、金運は下がる一方！｢おかげさま｣という気持ちでいると、お金との縁が強くなる会話や交流ができます。



ラッキーアイテム：えんぴつ



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】牡羊座 総合運：★★★★★

やりがいを持って物事に取り組むことができたり、普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でも、ネガティブな言い回しや言葉は避けて。笑顔で楽しく話すと、やりがいもやる気もさらにアップします。



恋愛運

言葉よりも表情で勝負をするとよさそうな日です。言いたいことがあるときには、まずは相手としっかり視線を合わせて。そして、大切に思う気持ちを表情に込めるといいでしょう。決して説得するような話し方をしないのがポイント。



金運

「少しお金はかかるけれど、いつか実行したい」そう思っていたことについて、今日は改めて具体的に考えてみるとよさそう。思い切って実行するのもいいでしょう。モチベーションも金運もアップして、お金の動きに勢いがつきます。



ラッキーアイテム：コインケース



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】乙女座 総合運：★★★★☆

真心を注げば、感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから、周りの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

「励ましたい」「力になりたい」という気持ちが伝わると、想像以上に愛される嬉しい日！最初から気の利いたことをしようとしなくてもOK。「どうしてほい？」と、素直に聞いたほうが好印象です。また、出会いや復縁にも大胆に動いて◎。



金運

お金が殖える嬉しい運気の日！臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは、人を支える心がけ。自分のことよりも、仲間や友達のことを優先してみて。また、久しぶりの人に連絡をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：フェイスタオル



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】蠍座 総合運：★★★☆☆

普段は前向きに考えられることでも、今日は悲観してしまうかも。しかし、前向きな明るい人と関われば、それを防ぐことができます。それだけでなく、話しているうちに、自分では気づかなかった魅力や能力を教えてもらえる可能性大！



恋愛運

恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなり過ぎたりするかもしれません。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして「今日の要求は満たされたら奇跡！」と思っておくと、穏やかに過ごせます。



金運

体力アップや健康のための運動に、お金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって、経済面での追い風が吹いてきます！｢ちょっと贅沢かな｣と思っていた、道具やウエアなどを購入するのもいいでしょう。



ラッキーアイテム：アロマポット



ラッキーカラー：ネイビー