「30MM ACVI VP-40S ロックスミス」は3月14日発売！ BANDAI SPIRITS「2026年3月発売スケジュール」公開「30MS ベルベリア=ベリィス」は同日、「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」は3月21日発売予定
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」3月14日発売予定
BANDAI SPIRITSは、2026年3月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。
本スケジュールによると、「30MM×ACVI」コラボプラモより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」は3月14日、「30MM」より「30MM 1/144 bEXM-15FA フルアーマーポルタノヴァ」は3月14日、美少女プラモデル「30MS」より「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」はそれぞれ3月14日に発売を予定している。
またその他にも、「魔法少女まどか☆マギカ」のプラモデル「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」は3月21日、「ぼっち・ざ・ろっく！」のプラモデル「30MP 山田リョウ」は3月21日、「仮面ライダー」のプラモデル「Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号」は3月21日、「ヤマトよ永遠に REBEL3199」より「メカコレクション 宇宙戦艦ヤマト 3199（第3次改装型：参戦章叙勲式典記念塗装）」は3月7日に発売を予定している。
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved. (C)BANDAI SPIRITS 2019
(C)BANDAI SPIRITS 2019
(C)BANDAI SPIRITS 2021
THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
(C)石森プロ・東映
(C)西粼義展/宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会