春節（旧正月）連休明け２０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２９２．５９ポイント（１．１０％）安の２６４１３．３５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５３．３３ポイント（０．５９％）安の９０１６．９９ポイントと反落した。売買代金は１６５３億７２７０万香港ドル（約３兆２８７６億円）となっている（半日立ち合いの１６日は８４９億９６６０万香港ドル）。

投資家心理がやや悪化する流れ。中東地域の地政学リスクや米金融政策の不透明感がマイナス材料だ。トランプ米大統領は１９日、米軍がイランに軍事攻撃をする可能性について「１０日間で明らかになる」などと述べている。また、イラン当局は１９日、国連事務総長に書簡を送り、「米国の軍事侵略には断固として対応する」とし、中東地域に位置する敵対勢力の基地や施設を正当な攻撃対象と見なすと明言した。米金融政策を巡っては、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）メンバーのうち数人がインフレ高止まりなら金利引き上げも必要との認識を示している。

一方、中国本土は春節（旧正月）の大型連休中で、本土Ａ株市場は週明け２３日まで休場となる。相場に影響する本土発のニュースフローが乏しい状況だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ネット関連の下げが目立つ。中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）とオンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）がそろって６．３％安、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が４．９％安で引けた。ネット株などの下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は２．９％安と他の指数をアンダーパフォームしている。

半導体セクターも安い。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．８％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が５．４％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．１％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が２．７％ずつ下落した。

自動車セクターもさえない。賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が４．７％安、小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．５％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．８％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．６％安と値を下げた。

消費セクターの一角も売られる。免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が５．４％安、ハイパーマーケットの高キン零售（６８０８／ＨＫ）と冷凍食品の安井食品集団（２６４８／ＨＫ）がそろって３．８％安、日用雑貨チェーンの名創優品集団（９８９６／ＨＫ）が２．８％安で取引を終えた。

半面、ロボット関連や人工知能（ＡＩ）技術の銘柄群は物色される。深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が２１．４％高、北京雲跡科技（２６７０／ＨＫ）が６．２％高、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が４２．７％高、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が１４．５％高と値を上げた。今年の春節年越し番組「春節聯歓晩会」（春晩）で、人型ロボット（ヒューマノイドロボット）が登場。「中国がＡＩ、ハイエンド製造分野で遂げた技術進展を示すもの」とメディア各社が伝える中、株式マーケットでも注目が集まった。

他の個別株動向では、ライダー（ＬｉＤＡＲ）の速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が９．２％高。第４四半期（１０〜１２月）に６０００万人民元の純利益を計上し、四半期ベースで初の黒字化を果たしたことが材料視されている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）