【あす21日（土）全国天気】

■ポイント

・全国的に晴れ間広がる

・西から暖気春本番の陽気へ

・花粉の飛散に注意

・なだれや落雪に注意

あす21日（土）は、南海上の小さな低気圧の影響もなくなり、全国的に晴れ間の広がる所が多くなるでしょう。そして西から暖気が流れ込み、20日と比べて、大幅に気温が高くなりそうです。関東から九州は15℃以上の所が多く、東北も10℃以上で、3月中旬から4月上旬並みの暖かさとなるでしょう。

予想最高気温は、宮崎、鹿児島で20℃、福岡で19℃、松江、米子、大分、熊本で18℃、鳥取、高知、佐賀で17℃などとなっています。東京都心は14℃の予想です。関東や四国、九州などは、花粉の量が総じて多くなりますので、花粉症の方は要注意です。さらに北日本や北陸など、多雪地帯では、なだれや落雪など、融雪災害にいっそうの注意が必要となります。

なおあさって22日（日）は、さらに暖かな空気に覆われ、東日本や西日本では、20℃以上の所が続出する予想です。23日（月）にかけて、南風が強まるため、春一番の可能性があり、北海道は警報級の暴風が吹くおそれがあります。

あす21日（土）の予想最低気温

（）内は前日比と季節感

札幌 -1℃（＋6 3月下旬）

青森 2℃（＋3 4月上旬）

仙台 -1℃（＋1 平年並み）

新潟 0℃（＋2 平年並み）

東京都心 4℃（＋2 3月上旬）

名古屋 2℃（＋3 2月下旬）

大阪 3℃（＋2 平年並み）

広島 3℃（-1 平年並み）

高知 4℃（-1 平年並み）

福岡 6℃（-3 3月上旬）

あす21日（土）の予想最高気温

（）内は前日比と季節感

札幌 8℃（＋6 4月上旬）

青森 10℃（＋3 3月下旬）

仙台 12℃（＋3 3月下旬）

新潟 13℃（＋4 4月上旬）

東京都心 14℃（＋3 3月中旬）

名古屋 16℃（＋5 3月下旬）

大阪 15℃（＋4 3月下旬）

広島 15℃（＋1 3月中旬）

高知 17℃（＋3 3月下旬）

福岡 19℃（＋3 4月中旬）

【3連休は南風強く、季節外れの暖かさ、花粉やなだれなど要注意】

3連休は南風が強まるため、各地で季節外れの暖かさとなるでしょう。4月並みの所も多くなり、場所によっては、平年より10℃以上も高くなる予想です。関東以西では20℃前後まで上がり、北日本でも10℃以上まで上がる所があるでしょう。春一番となる所があるかもしれません。

関東以西では、一気に花粉の飛散量が増えるおそれがあり、また黄砂が飛来する可能性もありますので、花粉症の方は要注意です。さらに多雪地帯では、融雪によるなだれや屋根からの落雪などに、いっそうの注意が必要です。

また来週は、度々低気圧が通過し、少雨の続いている太平洋側でも、雨の降る日が多くなる見込みです。