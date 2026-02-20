タレントのナジャ・グランディーバが20日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子の銀メダルで輝いた坂本花織が、フリーで使った楽曲「愛の賛歌」について持論を展開とした。

ナジャは「フィギュアスケートを私は愛したという意味だと思う」とした。自身もディナーショーで「愛の賛歌」を歌っているという。「（坂本の）演技を見た時に、これを歌い続けていいのかなって思いましたよ。スケールが違いすぎる」とためらった。それにはフィギュアと音楽の関係を解説した2005年グランプリファイナル銅メダリストの元フィギュアスケート選手、中野友加里さんから「わたくし自身もぜひ聞かせていただきたい」とお墨付きをもらった。

また、4位に入った千葉百音が使っていたドナ・サマーの「ラスト・ダンス」について、「実は私、フィナーレの曲なんですよ。ディナーショーで。中井さん」と間違えた後、「いいですか、中野さん。これ、やり続けてもいいですか」と同意を求めた。「ぜひ、こちらの方も聞かせていただきたい」と追認されていた。