タレントの伊集院光が１３日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！」で、「初めて言うけど…」と妻の驚きの出演歴を明かした。

この日のゲストは井手らっきょ。裸芸の元祖と言われ、たけし軍団入りの経緯などを振り返った。

らっきょは、先輩たちから「たけし軍団は楽だぞ、ぬるま湯だぞ」と言われたというが、「最初の仕事が熱湯コマーシャル」とぬるま湯とは真逆の仕事がきたと言い、スタジオは大笑い。熱湯コマーシャルとは、当時の大人気番組「スーパーＪＯＣＫＥＹ」の人気コーナーだ。

「スーパーＪＯＣＫＥＹ」は「生着替えもありました」といい、「生放送で一般の人が」というと福留光帆もビックリ。ノブコブ吉村崇ら、番組を見ていた芸人たちが「３０秒で着替えて幕が張られて。でもカウントダウン始まって、できなかったパッと幕が下りて、タオルが投げ込まれて」「告知とかできる」と今では信じられないそのコーナーを説明した。

すると伊集院が「初めて言うけど、うちのかみさん出てるからね」といい、スタジオは「ええ！？」と騒然。「タレント時代、ＣＤの告知言うのに出てるからね。生着替えしてっから」と言うと、らっきょは「そのＶＴＲ残ってない？」。伊集院は「僕が全部燃やしました」と言って笑わせていた。