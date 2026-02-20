タレントのまちゃまちゃ（49）が19日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。現在副業として働いているスナックに来た衝撃の客を明かした。

番組では「あの芸人は今…衝撃の副業SP」と題し、副業で稼ぐ芸人について特集した。

まちゃまちゃは「スナックの雇われママをしております」と告白した。

まちゃまちゃは「クソだるい感じで、酒癖が悪いんですよね。顔色変えずにすごい酔っぱらって、周りに絡むみたいな。『テメェ2度と来るな、ぶち○すぞ』って（言った）」と明かした。

ネプチューンの名倉潤は「言ったらどうなるの？」と質問した。

まちゃまちゃは「『いいよ2度と来ねえよ！』って言って次の日ベロベロでまた来ました。『テメェの脳みそどうなってんだよコノヤロー』ってなって」と明かした。「今楽なんですよ。スナックやってても」と、芸風が伝わった状態での接客に心地よさを感じているという。

名倉も「まちゃのキャラを知ってるとね。『うるせーな』って言っても大丈夫やもんね」と反応した。

まちゃまちゃは2005年、日本テレビ系「エンタの神様」に出演。女子プロレスラーを装い毒舌漫談を披露し、ブレークした。