今回は、茨城県神栖市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：35歳女性
職業：エステティシャン
在住：茨城県神栖市
家族構成：実母、叔父、夫、子1人
世帯年収：叔父400万、夫220万、自分100万
実家の間取り：一軒家6LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：7万円
交際費：4万5000円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：3万5000円
貯金総額：30万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかの予定については「ないです」と話しました。
「子育てをするとなると実母のサポートが必要」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「実母と一緒なので甘えやすいところです。子育てや家事を手伝ってくれます」と答えてくれました。続けて「元々夫とアパートに住んでいたのですが、子育てをするとなると実母のサポートが必要なこと、なら広い実家にいた方がいいのではと思いました」と話してくれました。
「人数が多いのでお風呂の時間が短い」実母、叔父、夫、子1人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「実母が綺麗好きなので、実母の思考にあった掃除の仕方や洗濯物の畳み方をしないと小言を言われることと、人数が多いのでお風呂の時間が短いことくらいです。あと食事はわたし担当なので作る数が多いのが大変ということです」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「特にないですが、もう少し家に入れるお金が減れば生活が楽になるのにとは思います。ただその分家事もやって貰えるので助かっています」と明かしてくれました。
子育てにおいて実母のサポートを必要としている回答者。家事を担ってもらえることで助かっている一方で、家に入れるお金がもう少し減れば生活が楽になるのにと悩んでいる様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)