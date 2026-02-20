旅行もお菓子も我慢しているけど…世帯年収400万円・30歳女性が“物価高”でも「削りたくない」もの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いのではないでしょうか。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
【茨城県在住30歳女性世帯、1カ月の出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：400万円
・貯蓄：100万円
・家賃（住宅ローン）：0円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：1万3000円
・ガス代：5000円
・水道代：3000円
・車の維持費：1万円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「アイス、お菓子。値段が高い。普段の生活用品や食費は減らせないので、お菓子などは減らしました」
買い控えたアイスやお菓子について「もともと甘いものは大好きなので、たまに、買う時もあります」と、無理して我慢し続けない配慮が見受けられました。
女性は「個包装のチョコやクッキー」にステルス値上げを感じているといいます。
「スーパーで買おうと思って持った時に、今までよりもあきらかに中身が少なくて、その割に値段変わってなければ高く感じます」
女性は「物価高なので、仕方ないと思います。今までの量で高いなら、少なくて値段が変わらないほうがいい」と、一定の理解を示しています。
「旅行です。今まで、あまりものを買うほうではないのですが、旅行は好きなのでよく行っていましたが、今は高くて行けなくなった」
暮らしの中の楽しみも諦め、家計のやりくりの苦労がうかがえます。
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「食費」だけは削りたくないといいます。
「子どもが男の子3人で、スポーツもしていてよく食べるので、食費は減らせません」
自分の楽しみを諦めても、何より子どもを第一に考えているようです。物価高に対応するには、何かを守る強い思いが大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
