【速報】カルディ「ネコの日バッグ」を早速ゲット！ 中身リポート＆まだ間に合う“入手チャンス”も
2月22日の「猫の日」に先駆け、KALDI（以下、カルディ）で「ネコの日バッグ」が発売されました。2026年は「ネコの日バッグ」と「ネコの日バッグ プレミアム」の2種類展開です。
事前抽選で両方を手に入れた筆者が、気になる中身を詳しくリポート。抽選に外れた人や未応募の人に向けて、今からでも間に合う入手方法もご紹介します。
「ネコの日バッグ」の価格は税込1980円。使いやすいコンパクトなバッグに、猫好きが喜ぶアイテムがたっぷりと入っています。
▼コンパクトさがいいバッグ
サイズは約縦20×横30×マチ8.5cm、持ち手は26cmとなっています。近所の買い物やお出掛けにちょうどいいサイズです。グレーのダンガリー調生地で、猫の刺しゅうがワンポイントでついています。
内側の生地にも猫がたくさん。内ポケットがついているので、鍵などなくしたくないものを入れるのにいいですね。
▼「ネコの日バッグ」の中身は？
「ネコの日バッグ」には、普段使いできるアイテムや癒やし時間におすすめの紅茶やお菓子が入っています。
▼ガジェットケース
さまざまな用途に使えそうなのが、こちらのガジェットケース。なくしてしまいそうなものを入れておいたり、デスクの引き出しに入れたりするのもいいですね。
▼ジャンナッツ紅茶やスイーツ、カレンダー
ネコの日バッグで定番となっているジャンナッツの紅茶が入っています。2026年は2種類。ウバフレーバーの「ジャンナッツ ボルドヌイ」とストロベリーフレーバーの「ジャンナッツ フレンチブレックファースト」が入っています。
そして紅茶に合いそうなのが、「ココアスティックパイ」と「ビターナッツチョコレート」。同じく定番となっているジャンナッツのカレンダーもついています。
「ネコの日バッグ プレミアム」は、「ネコの日バッグ」よりも一回り大きく、たっぷり入るサイズ感です。価格は税込2990円。
サイズは約縦25×横36×マチ11cm、持ち手36cmとなっていて、このバッグだけでお出掛けできるサイズ感です。
裏地にも猫がたくさんいます。内ポケットがあり、小物入れにも便利そう。かぶせぶたで中身の飛び出しを防げます。
▼「ネコの日バッグ プレミアム」の中身は？
「ネコの日バッグ プレミアム」にも猫好きにはたまらないアイテムがたくさん入っています。
▼3段マルチポーチ
約縦17×横14cmというサイズで、大きさが違う3つのポケットからなる「3段マルチポーチ」。バッグの中で迷子になりそうなものを入れたり、コスメポーチとして使ったりするのにもおすすめのサイズ感です。
▼ジャンナッツの紅茶やスイーツ、カレンダー
「ネコの日バッグ プレミアム」に入っているジャンナッツの紅茶はたっぷり。長い間楽しめます。2026年はウバフレーバーと呼ばれる爽やかな渋みが特徴の「ジャンナッツ ボルドヌイ」。紅茶を入れるときに便利なフィルターもついています。
キャラメル味のチョコレートと、栗とマロンクリームが入った紅茶味のミニバウムも。紅茶と一緒に楽しめますね。こちらもカレンダーがついています。
当選した人の実店舗での受け取り期間は2月20〜24日。期日までに受け取りに来ない人がいた店舗では、2月25日以降に店頭販売する場合があるとのことです。抽選に参加できなかった人や外れてしまった人は、ぜひ近くの店舗をチェックしてみてくださいね。
(文:矢野 きくの)
事前抽選で両方を手に入れた筆者が、気になる中身を詳しくリポート。抽選に外れた人や未応募の人に向けて、今からでも間に合う入手方法もご紹介します。
2026年「ネコの日バッグ」の詳細は？
「ネコの日バッグ」の価格は税込1980円。使いやすいコンパクトなバッグに、猫好きが喜ぶアイテムがたっぷりと入っています。
サイズは約縦20×横30×マチ8.5cm、持ち手は26cmとなっています。近所の買い物やお出掛けにちょうどいいサイズです。グレーのダンガリー調生地で、猫の刺しゅうがワンポイントでついています。
内側の生地にも猫がたくさん。内ポケットがついているので、鍵などなくしたくないものを入れるのにいいですね。
▼「ネコの日バッグ」の中身は？
「ネコの日バッグ」には、普段使いできるアイテムや癒やし時間におすすめの紅茶やお菓子が入っています。
▼ガジェットケース
さまざまな用途に使えそうなのが、こちらのガジェットケース。なくしてしまいそうなものを入れておいたり、デスクの引き出しに入れたりするのもいいですね。
▼ジャンナッツ紅茶やスイーツ、カレンダー
ネコの日バッグで定番となっているジャンナッツの紅茶が入っています。2026年は2種類。ウバフレーバーの「ジャンナッツ ボルドヌイ」とストロベリーフレーバーの「ジャンナッツ フレンチブレックファースト」が入っています。
そして紅茶に合いそうなのが、「ココアスティックパイ」と「ビターナッツチョコレート」。同じく定番となっているジャンナッツのカレンダーもついています。
2026年「ネコの日バッグ プレミアム」の詳細は？
「ネコの日バッグ プレミアム」は、「ネコの日バッグ」よりも一回り大きく、たっぷり入るサイズ感です。価格は税込2990円。
サイズは約縦25×横36×マチ11cm、持ち手36cmとなっていて、このバッグだけでお出掛けできるサイズ感です。
裏地にも猫がたくさんいます。内ポケットがあり、小物入れにも便利そう。かぶせぶたで中身の飛び出しを防げます。
▼「ネコの日バッグ プレミアム」の中身は？
「ネコの日バッグ プレミアム」にも猫好きにはたまらないアイテムがたくさん入っています。
▼3段マルチポーチ
約縦17×横14cmというサイズで、大きさが違う3つのポケットからなる「3段マルチポーチ」。バッグの中で迷子になりそうなものを入れたり、コスメポーチとして使ったりするのにもおすすめのサイズ感です。
▼ジャンナッツの紅茶やスイーツ、カレンダー
「ネコの日バッグ プレミアム」に入っているジャンナッツの紅茶はたっぷり。長い間楽しめます。2026年はウバフレーバーと呼ばれる爽やかな渋みが特徴の「ジャンナッツ ボルドヌイ」。紅茶を入れるときに便利なフィルターもついています。
キャラメル味のチョコレートと、栗とマロンクリームが入った紅茶味のミニバウムも。紅茶と一緒に楽しめますね。こちらもカレンダーがついています。
今からでも間に合う!? 「ネコの日バッグ」購入のチャンス「ネコの日バッグ」「ネコの日バッグ プレミアム」ともに、2026年も公式アプリと公式オンラインストアで事前抽選販売となりました。既に抽選は終了していますが、抽選に参加できなかった人や外れてしまった人もまだ購入できる可能性があります。
当選した人の実店舗での受け取り期間は2月20〜24日。期日までに受け取りに来ない人がいた店舗では、2月25日以降に店頭販売する場合があるとのことです。抽選に参加できなかった人や外れてしまった人は、ぜひ近くの店舗をチェックしてみてくださいね。
(文:矢野 きくの)