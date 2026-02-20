【特集】廃業の危機に陥っていた酒蔵で2年ぶりの酒造り 仕込みをするのは”素人”スタッフ 酒蔵の7代目とスタッフの奮闘を追う 秋田・能代市
廃業の危機に陥っていた能代市の酒蔵で2シーズンぶりに酒造りが行われています。
しかし、作業に当たっている人たちの大半は今回が初めての酒造りです。
明治から続く酒蔵の7代目にあたる男性、そして集まったメンバーの奮闘する姿を追いました。
先月、平年を大きく上回る積雪となった能代市。
市内で唯一の酒蔵、喜久水酒造です。
7代目にあたる製造責任者の平澤喜一郎さん。
記者
「雪すごいですね」
平澤喜一郎さん
「つれ～（辛い）」
業績不振のため、おととし11月に一度、事業を停止した喜久水酒造。
地元企業の支援を受けて先月中旬に酒造りを再開しました。
作業にあたっているのは、地元出身者を中心にした様々な年代の人たちです。
伊勢美知子さん
「工程が難しいですよね。丁寧に丁寧にやらなきゃいけないことは大体わかるんですけど、徹底的に消毒したり丁寧な作業が続くんだなと思いました」
田村颯希さん
「お酒は好きですね。好きって言っていいかわからないんですけど、飲んだことはないんですけど、本当に造る過程だったり日本の文化が象徴されているものだと思うので、そういうのは絶やしたくないという思いでやってますね」
地元で唯一の酒蔵の復活を後押ししたいと集まったメンバー。
しかし、全員が酒造りの素人です。
田村颯希さん
「ちょっとコメの量多いなと思って体感なんですけど、もしかしたら逆さまになっちゃったかな…入れ替えたワケではないんだと思うんで…何事もなければいいんですけど」
酒米の量を間違ったまま蒸したかもしれない。
幸い、大きな影響はないことがわかりました。
しかし。
平澤喜一郎さん
「（スコップを）この中に突っ込んだらアウトです」
「煮沸」
「そうだ思い出した」
「濡らしちゃダメ」
「ごめーん」
蒸したコメの一部は麹づくりに使われます。
コメに含まれる水分量に偏りが出る恐れがあるため、濡れたスコップで扱ってはならないといいます。
平澤喜一郎さん
「なるべく冷やさないで持っていきたいので、麹は特になるべく早めにシャカシャカとコメを落としてなるべく早めに送ってやる」
「隙間がないように落として…」
スピーディーさも求められますが・・・
1つ1つの作業を教えながらのため、思うようにはかどりません。
平澤喜一郎さん
「（箱の中の）コメ満タンになりました（別の箱を）もう入れる！」
これまでの倍近い価格に高騰している酒米。
1粒たりとも無駄にすることはできません。
ベテランスタッフが揃っていた時でさえ、過酷だったという酒造り。
この冬は新たなメンバーに気を配りながらの作業が続いています。
酒造りが始まると、1シーズンで体重が10キロ落ちることもあったという平澤さん。
その酒造りで最も重要な工程と言われるのが麹づくりです。
平澤喜一郎さん
「手のひらの下でコメが1粒1粒ころころころころ～っと転がっていくような全部そんな動き方してます」
麹の出来は、酒のうま味や香りにも大きな影響を与えるため、妥協は許されません。
麹菌を1粒1粒にムラなく行き渡らせるために行う「床もみ」。
蒸した酒米をほぐしながら混ぜていきます。
力が強すぎればダマになり、弱すぎればほぐれない、加減の難しい作業です。
「だまこになっちゃう。潰さないようにほぐしていく」
「出来てないけどなぁ」
「それ言おうと思ってた（笑）」
おいしい酒を醸すためには、欠かすことができないと言われる蔵人たちの和。
新たなメンバーとともに蔵の歴史を紡いでいきます。
平澤喜一郎さん
「安心して任せられるようになるにはもうちょっとかかりそうなんですけど、それを乗り越えたときにみんなで本当に笑いながら楽しく仕事ができたらいいなと思います」「まだ慌てふためいている所も多いので、全力で酒づくりに向き合えていないところもあります。もう少し時間くださいというところです」
田村颯希さん
「誰が飲んでもおいしいと言われるような、我々の誇りになるような、そういうお酒ができたらすごいうれしいなと思います」
伊勢美知子さん
「待った甲斐があったと言われるようなお酒であってほしいですね」
一度は消えかかった蔵の灯。
新たに集った蔵人一人ひとりの思いがこもった日本酒は、まもなく完成し、来月以降、その味と香りが楽しめる予定です。