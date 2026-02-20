去年9月、自家用車で国道を時速143キロで走行したとして県南部の警察署に勤務する20代の男性巡査が書類送検されました。



巡査は道路交通法違反の疑いで書類送検されたほか、減給10分の1、1か月の懲戒処分を受け、依願退職しています。



県警察本部の調べによりますと県南部の警察署に勤務する20代の男性巡査は去年9月中旬の午後11時ごろ、消音器がない違法なマフラーを取り付けた自家用車で、法定速度60キロの国道を時速143キロで走行しました。





通行人から「大きな音を出して通行している車が4,5台いる」と通報を受けてパトロールしていた警察官が巡査が運転する車を見つけ、車体の不備と速度超過が判明しました。調べに対し巡査は速度超過について「周りの車が速く走ったのでつられてしまった」と述べ、車体の不備については「普通の人以上に法律を守らなければならないのに趣味を優先してしまった」などと話しているということです。警察は巡査を道路交通法違反の疑いで先月9日付で書類送検しました。さらに捜査の過程で巡査は、去年8月に所属長の承認を受けず無断で旅行をしていたほか、私用のスマートフォンで知人に勤務計画表を送る内規違反をしていたことも発覚しています。巡査は先月9日付で減給10分の1、1か月の懲戒処分を受け、その日のうちに依願退職しました。