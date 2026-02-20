「マクドナルド」が小さくなった!? ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」2．27発売
「マクドナルド」は、2月27日（金）から、ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」を、全国の店舗で発売する。
【写真】手のひらサイズでかわいい！ トラックやバッグなどアイテム一覧
■部屋に飾って楽しめる
今回登場するハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」は、グリルやポテトフライヤーなど、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種。
ミニチュアのアイテムを集めて組み合わせることで、道具の配置や並び方を考えた空間（図形＆空間）を想像したり、クルー（店舗アルバイトスタッフ）役やお客さん役になりきって演じる“マクドナルドごっこ遊び”を楽しんだりと、自分だけの「マクドナルド」の世界を思い描いて想像力や社会性を育めるという。
本商品は、第1弾が2月27日（金）から3月5日（木）まで、第2弾が3月6日（金）から3月12日（木）まで、第1弾と第2弾で登場した全18種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる第3弾が3月13日（金）からと3回に分けて販売。
第1弾には「ハッピーセット ハンバーガー＆ハッピーボックス」や「マクドナルド トラック」、「マクドナルド テーブルブース」、「マクドナルドバッグ」などが並ぶほか、 第2弾には「チキンマックナゲット」、「マクドナルド ドリンクメーカー」、「マクドナルド ポテトフライヤー」、「マクドナルド プレイプレイス」などが勢ぞろいする。
【写真】手のひらサイズでかわいい！ トラックやバッグなどアイテム一覧
■部屋に飾って楽しめる
今回登場するハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」は、グリルやポテトフライヤーなど、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種。
ミニチュアのアイテムを集めて組み合わせることで、道具の配置や並び方を考えた空間（図形＆空間）を想像したり、クルー（店舗アルバイトスタッフ）役やお客さん役になりきって演じる“マクドナルドごっこ遊び”を楽しんだりと、自分だけの「マクドナルド」の世界を思い描いて想像力や社会性を育めるという。
第1弾には「ハッピーセット ハンバーガー＆ハッピーボックス」や「マクドナルド トラック」、「マクドナルド テーブルブース」、「マクドナルドバッグ」などが並ぶほか、 第2弾には「チキンマックナゲット」、「マクドナルド ドリンクメーカー」、「マクドナルド ポテトフライヤー」、「マクドナルド プレイプレイス」などが勢ぞろいする。