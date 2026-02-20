『ハリー・ポッター』一番くじに登場！ ダイアゴン横丁やホグズミードがテーマのグッズ展開
『ハリー・ポッター』を題材にした「一番くじ Harry Potter Magical Holiday！」が、2月21日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「ハリー・ポッター マホウドコロ」などで発売される。
【写真】A賞は魔法界らしい特別感のある「ホグワーツ クロークブランケット」！ 景品一覧
■魔法界の人気ショップがモチーフ
今回登場するのは、ホグワーツの生徒たちが訪れるダイアゴン横丁やホグズミードをテーマにした、全10等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
A賞には、ホグワーツのロゴやヘドウィグ、星のモチーフをちりばめた総柄デザインの「ホグワーツ クローク ブランケット」、B賞には特徴的なシルクハットを持ち上げると光が灯る「ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ ショップ型ライト」がラインナップされる。
続いて、C賞の「ホグズミード＆ダイアゴン横丁 フロアマット」、D賞の「グリンゴッツ銀行 コインセット」、E賞の「三本の箒 シェイプグラス」、F賞の「オリバンダー 杖ペンコレクション」、H賞の「魔法界の書籍風 ノートコレクション」、I賞の「魔法界ショッピングバッグコレクション」など、『ハリー・ポッター』の世界観を存分に楽しめるアイテムがそろう。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、ウィーズリー・ウィザード・ウィーズの名物ディスプレイをイメージした「ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ ディスプレイフィギュア」が用意される。
