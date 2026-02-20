お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（42）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。おすすめのコンビニホットスナックを紹介した。

田辺は「【ファミマの超おススメ商品】週5で食べてるし明日もたぶん食べる!!【晩酌動画】」のタイトルで晩酌動画を投稿。

缶チューハイを飲みながら「これ、『極旨 黒豚まん』大好きなの」と豚まんを手に取り「肉まんって、冬の終わりと共に終わってしまうでしょ。冬しか会えないよってなったら、もう見つけたらさ、買わずにはいられないわけ」と豚まんの底の紙をめくりながらトーク。

「ほんとにこれ、超おいしいんだけど」と割って断面を見せ実食。「なんだろうね、まず肉と皮のバランスが凄くよくて、お肉の感じもしっかりお肉なんだけど、食感を主張させすぎない。玉ねぎと肉がよく混ざり合ってて。基本の肉はふわふわ、中に1個しっかりした肉があるんだよね」と食レポした。

続けて「これほんとにおいしい。週…5は食べてるね」とドハマりぶりを明かし「いやぁ、これほんとに、今年会えなくなってもまた来年お願いします」と訴えた。