アイドルグループ「SKE48」の相川暖花（22）が、すっぴんとメイク後の姿を公開。“別人級”のビフォーアフターに驚きの声が寄せられている。

【映像】「同一人物？」相川暖花、衝撃のビフォーアフターや免許証の写真

2015年にSKE48の7期生として加入し、現在チームSのリーダーを務める相川。2025年4月にはXで、「本日の握手会、ヲタク約1名」とつづり、ペンライトを振るたった1人のファンの姿を公開。この投稿は9400万を超えるインプレッションを記録し、大きな話題となった。

その後もXでは、「やっとこの『ヴィランズに居そう』って言われてきた免許卒業出来てアツい」とコメントした運転免許証の写真や、「きょうの相川とおとといの相川」とコメントした比較ショットなどをアップ。

相川暖花、すっぴんとメイク後の姿を公開

2026年2月18日の更新では、「きのうピンクの妖精だった」とつづり、すっぴんとばっちりメイクのビフォーアフターを披露している。

この投稿にファンからは、「ちょっと待ってこれ、同一人物？AI？」「アイドルでこんなガッツリすっぴん出せるのすごいな」「無加工で載せる心意気よ」「どうしたらここまで可愛く変身できるのか教えて」など、さまざまな声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）