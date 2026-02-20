歌手の小柳ルミ子が２０日、都内で自身初のストレッチ本「毎日少しずつ、柔らかい体になる！」発売記念イベントに出席した。

デビュー５５周年にして初のストレッチ本を出版。７３歳でも若さを保つ秘訣（ひけつ）となっているストレッチや柔軟方法が詰まった一冊となっている。

大のサッカー好きで知られる小柳。現在開催中のミラノ・コルティナ五輪も連日観戦しているようで、「（睡眠時間は）４０分から１時間くらい。今日も朝７時まで見ていた」と告白。「ハイライトじゃつまんない。心の動きとか、感動とか、背景にある努力とかそういうのをやっぱり生で見るのが一番」と生観戦にこだわる理由を明かした。

ここまでの競技で一番心を揺さぶられたのは、フィギュアスケートペアの「りくりゅう」コンビ。「ミスから一夜明けての逆転優勝。メンタルの強さ、２人の絆、自分を信じること。報われるまで努力されているんだなと感動しました」としみじみ。「（五輪を）見ながらストレッチやってますから、本当に楽しく生きています」と書籍のアピールも忘れなかった。

６月に開幕するサッカーＷ杯への期待も高まるばかり。注目選手はやはり、大ファンのアルゼンチンのスター、リオネル・メッシ。「アルゼンチンの連覇（に期待）。最後のＷ杯になると思うんでね。今３８歳ですから、胸に刻みながら応援したい」とメッシ愛を爆発させた。

小柳は、デビュー５５周年を迎えた。「感無量。本当に様々なことがあったので…。私を応援してくださったファンの皆さんに本当に感謝です」と感激。「周年にはこだわってはいないんですけど、ちょっとまたもうひと花咲かせたい。久々にやる気になっている」と節目の年への意気込みを熱く語った。