今季ＪＦＬに降格した沼津は２０日、裾野市内で順大と練習試合（４５分×２本）を行い、２―１で勝利した。今季Ｊ１に昇格した水戸から育成型期限付き移籍で加入したＦＷ内田優晟（ゆうせい、２１）が２ゴールを挙げ、存在感を示した。

試合終了間際、相手ＧＫが前線に上がって無人となったゴールへ内田が決勝点を流し込んだ。Ｊ１クラブから武者修行中の若武者が、沼津のＪリーグ復帰へ向けた原動力となる。派遣期間は２０２６―２７年シーズン開幕前の６月までの百年構想リーグ期間中。３月２１日にアウェーでＹＳ横浜と初戦を迎えるが、１８０センチのストライカーは「ずっと試合に出続けたいですし、ゴール数にもこだわりたい」と意気込んだ。沼津は昨季Ｊ３リーグで、６勝２２敗１０分けの最下位に沈み、滋賀とのＪ３・ＪＦＬ入れ替え戦でも流れを変えられず降格していた。内田がチームに“勝ち癖”をつけていく。

チームのため、そして自らの成長のためでもある。内田は水戸ユースから２２年に２種登録され、翌年トップ昇格。２４、２５年は高知へ期限付き移籍した。その間、水戸はクラブ史上初のＪ２優勝とＪ１昇格を達成。「水戸がどんどん上に上がっていく中で、自分はまだその舞台に立てていない。突き放されている感覚がある」と悔しさをにじませる。「Ｊ１の舞台でプレーしたい。そのために、ここで爆発的な存在感を示し、ステップアップしたい。チームとともに上を目指す」。語気を強め、決意を示した。

高知時代には１年目のＪ３・ＪＦＬ入れ替え戦２試合で１得点１アシストを記録し、クラブのＪ３初昇格に貢献。篠田監督も「体が強く、相手背後へのランニング、ゴールに入っていくスピードは魅力的。シュート技術と、クロスに入っていくタイミングがあえば、もっと得点が取れる選手になれる」。期待を寄せる逸材が、再びチームに勝利を呼び込む。（伊藤 明日香）