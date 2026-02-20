大竹まことが間寛平から「オレはツッコミだよ」と言われてビックリ二度見した思い出
お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。2月20日の放送は、間寛平氏をゲストに迎え、金曜パートナーのにしおかすみこと共に話を聞いた。
にしおか「本日のお客様は、吉本新喜劇のゼネラルマネージャー、間寛平さんです。よろしくお願いいたします」
間「アヘアヘアヘ、アヘアヘアヘ、アヘー」
大竹「わかった、わかった」
にしおか「生で見れた！ ありがとうございます」
間「いや、どうもありがとうございます。ほんま、大竹さんも久しぶりで」
大竹「久しぶり。元気？」
間「はい、元気ですよ」
大竹「入ってくるなり「にしおかきれいだね」って言って」
間「いやいや、いやでもめっちゃ綺麗じゃないですか」
にしおか「いや～、うれしい～！」
間「ほんとにねえ、ええ年の取り方してる」
にしおか「やった～。あの、すごい以前に、福岡のマラソン大会のトークゲストでご一緒させていただいたんですよ。それは覚えていらっしゃいます？」
間「覚えてますよ」
大竹「（笑）本当に覚えてる？」
にしおか（笑）
間「覚えてますよ」
にしおか「お二人は、どちらが先輩とか、そういうのはあるんですか？」
間「ボク、同級生なんですよ」
大竹「同い年」
にしおか「あ、そうですか。じゃあ昔は一緒に番組されたりとか」
間「一緒に、ず～っとやってました」
大竹「アホの度合いは違うけどね」
間「一緒！ 一緒一緒一緒！」
大竹「一緒じゃないって当時から言ってんのに！ 当時から「オレはツッコミだよ、大竹」とか言ってた。オレ、もう初めて聞いてびっくりしたよ」
間「ボクはボケじゃないよ、ツッコミの人間やから、いうて」
大竹「そうそうそう、オレは「エエッ？ ツッコミ？」って二度見したよ」
間「ベンガルさんとも一緒に3人芝居やったりとかやってたんですよね」
大竹「やってましたね。本当にもうベンガルはボケるわ、カンペイはボケるわ」
間「いや、ボク、ボケてない。ツッコんでました」
にしおか（笑）
大竹「もう、これだもの。懐かしいねえ。あの当時、面白かったね。しかも大阪の番組もご一緒させていただいて。あの番組はどうなったの？」
間「もう、ずっと続いて」
大竹「まだやってる？」
間「まだやってます」
大竹「南光師匠は？」
間「ああ、頑張ってます」
大竹「仁鶴師匠は？」
間「仁鶴師匠は、もう亡くなりました」
大竹「ごめんなさい」
間「いや。いえいえ、喜んでます。仁鶴師匠も喜んでます、天国で。名前出してもらったから」
大竹「そうか」
にしおか「今、ゼネラルマネージャーに就任されてもう…」
間「4年ぐらいです」
大竹「わかってないでしょう。ゼネラルマネージャーの意味が」
間「いや、ゴールデンモンキーとか言ってましたけど」
大竹「（笑）ゴールデンモンキーって何だよそれ」
にしおか「GMの（笑）」