【Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド』特別版/『ポケットモンスター リーフグリーン』特別版】 2月28日10時 発売予定 価格：各19,800円

ポケモンは、通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて「Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド』特別版」および「Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター リーフグリーン』特別版」を2月28日10時に発売する。価格は各19,800円。

【【公式】Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』特別映像】

本商品はSwitch用のダウンロードソフト「ポケットモンスター ファイアレッド」または「リーフグリーン」とグッズをセットにしたもの。いずれかのダウンロードカードと、両バージョンの「ゲームボーイアドバンス版再現パッケージ」に加え、ガラス製のモンスターボールオブジェセットと専用ケースがセットで販売される。

ガラス製のオブジェは、最初に仲間になるフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメがモンスターボールに入っているかのような姿を立体的に再現したアイテムで、ケースとセットでディスプレイが可能。ライトアップ機能を備えているほか、上部には30周年ロゴやパッケージの表紙を飾るリザードンとフシギバナの箔押し加工などが施されている。なお、ライトアップには別売りの単4形乾電池が9本必要となる。

付属のダウンロードカードの有効期限は7月31日までで、再現パッケージには説明書等の内容物は付属しない。

Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド』特別版

Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター リーフグリーン』特別版

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。