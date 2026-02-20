「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」当時のパッケージを再現したグッズセットが発売
ポケモンは、通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて「Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド』特別版」および「Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター リーフグリーン』特別版」を2月28日10時に発売する。価格は各19,800円。
本商品はSwitch用のダウンロードソフト「ポケットモンスター ファイアレッド」または「リーフグリーン」とグッズをセットにしたもの。いずれかのダウンロードカードと、両バージョンの「ゲームボーイアドバンス版再現パッケージ」に加え、ガラス製のモンスターボールオブジェセットと専用ケースがセットで販売される。
ガラス製のオブジェは、最初に仲間になるフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメがモンスターボールに入っているかのような姿を立体的に再現したアイテムで、ケースとセットでディスプレイが可能。ライトアップ機能を備えているほか、上部には30周年ロゴやパッケージの表紙を飾るリザードンとフシギバナの箔押し加工などが施されている。なお、ライトアップには別売りの単4形乾電池が9本必要となる。
付属のダウンロードカードの有効期限は7月31日までで、再現パッケージには説明書等の内容物は付属しない。
Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド』特別版
Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター リーフグリーン』特別版
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) February 20, 2026
Nintendo Switchソフト
『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??ゲームボーイアドバンス版再現パッケージ
??ガラス製モンスターボールオブジェ
がセットになった、豪華?特別版?
発売決定??… pic.twitter.com/O0tiscA2NS
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。