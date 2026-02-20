歌手の小柳ルミ子が２０日、都内で自身初のストレッチ本「毎日少しずつ、柔らかい体になる！」発売記念イベントに出席した。

デビュー５５周年にして初のストレッチ本を出版。７３歳でも若さを保つ秘訣（ひけつ）となっているストレッチや柔軟方法が詰まった一冊となっている。

過去にも出版のオファーを受けたことがあったというが、断ってきた。７３歳のタイミングでの発売決断について「ここだと思った。７３歳になったからこそいいかなと思って、満を持してこのタイミング（に決めた）」と理由を明かした。仕上がりにも大満足で「見やすいし、読みやすい。そして丁寧に教えてあげているので、すごく柔軟に抵抗がある方でもすごく見やすいと思います」と手応えを得ている。

年齢を重ねても美しいプロポーションを維持し続けていることから、周囲からは「お化け」と呼ばれることもあるという。健康の秘訣（ひけつ）を問われると「お肉を食べることとストレッチ。特別なことをしているのではなくて日々の積み重ね」と明かした。現在の目標は、８０歳になってもボディーラインがくっきり出る服で踊り続けること。「それに向かって努力したい」と力強く宣言した。

ファンに向けて「健康で若々しく、プロポーションを保つためにも是非読んで欲しい」と呼びかけた。