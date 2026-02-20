【下味冷凍豚こま】で賢く節約♪ケチャップカレー味なら、家族ウケ抜群でアレンジ自在
大容量パックのお肉、安いのはうれしいけれど、味が単調になりがち。そんなときこそ活躍するのが、まとめて仕込む「下味肉」です。
今回は、ケチャップのコクとカレー粉の香りがきいた〈洋風カレー味〉をご紹介。仕込んでおけば、炒めても煮てもアレンジ自在！ おいしく使い切るアレンジレシピとともにお届けします。
「洋風カレー味」の下味肉
材料（1袋・2人分）と作り方
Mサイズの冷凍用保存袋に豚こま切れ肉200g、トマトケチャップ大さじ3、片栗粉、カレー粉各小さじ1、塩小さじ1/4を入れ、袋の上からかるくもんで混ぜる。オリーブオイル大さじ1を加えてもみ混ぜる。保存袋の空気を抜き、薄く平らにしてから袋の口をしっかりと閉める。
POINT
保存袋は開けた状態でもむと、まんべんなく調味料や油が混ざります。中身がこぼれないように注意して。
保存期間と使い方
仕込んだ日を含み、冷蔵で5日ほど、冷凍で2カ月ほど保存可能（冷凍した場合は、20〜30分室温に置いて半解凍してから使用）。
アレンジレシピはこちら。
下味肉で『カレー煮込み』のレシピ
カレーのスパイシーさにトマトの酸味がアクセント。
材料（2人分）
上記「洋風カレー味の下味肉」……1袋
玉ねぎの幅1cmの輪切り……1/2個分（80〜100g）
ミニトマト……6個
〈煮汁〉
プレーンヨーグルト……大さじ2
にんにくのすりおろし……1/2かけ分
しょうがのすりおろし……1/2かけ分
水……1/2カップ
作り方
ミニトマトはへたを取る。直径20cmのフライパンに玉ねぎ、「下味肉」、ミニトマトを入れ、〈煮汁〉の材料を加える。ふたをして中火にかけ、煮立ったらふたを取って肉、玉ねぎをほぐし、再びふたをして5〜6分煮る。ふたを取ってひと煮立ちさせる。
下味肉で『カレー炒め』のレシピ
エリンギとパプリカの食感の違いが楽しい♪
材料（2人分）
上記「洋風カレー味の下味肉」……1袋
エリンギ……1本
赤パプリカ……1/2個
作り方
エリンギは長さを半分に切り、縦に4つ割りにする。パプリカはへたと種を取って縦半分に切り、横に幅1cmに切る。フライパンに「下味肉」を広げてエリンギ、パプリカをのせ、ふたをして中火にかける。肉に焼き色がつくまで3分ほど蒸し焼きにする。ふたを取り、かるくほぐしながら1〜2分炒める。
おいしく節約できるのが、下味肉のうれしいところ。洋風カレー味を上手に活用して、毎日の献立を賢く回してみてください。
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。