「今日好き」“8人きょうだい”榎田一王「参観日に行きました」妹との2ショット公開「似てる」「教室で目立ちそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王が2月19日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「どことなく似てる」妹顔出しの参観日ショット
8人きょうだいの三男である榎田は「今日はあいちゃんの参観日に行きました」「小学校最後の参観日だったから行けて良かった！」と記し、教室で撮影した妹との写真を投稿。肘を曲げて拳を握るマッスルポーズの榎田とピースサインの妹が笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められていた。また、妹が「将来の夢」と題したスピーチをする動画も載せ、「いつもあいちゃんの元気には力を貰ってるよ！ありがとう」と感謝をつづっていた。
この投稿は「教室で目立ちそう」「2人とも可愛すぎる」「どことなく似てる」「妹さんも嬉しそう」「妹思いで優しい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「どことなく似てる」妹顔出しの参観日ショット
◆榎田一王、妹との笑顔の2ショット披露
8人きょうだいの三男である榎田は「今日はあいちゃんの参観日に行きました」「小学校最後の参観日だったから行けて良かった！」と記し、教室で撮影した妹との写真を投稿。肘を曲げて拳を握るマッスルポーズの榎田とピースサインの妹が笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められていた。また、妹が「将来の夢」と題したスピーチをする動画も載せ、「いつもあいちゃんの元気には力を貰ってるよ！ありがとう」と感謝をつづっていた。
◆榎田一王の投稿に「妹思いで優しい」と反響
この投稿は「教室で目立ちそう」「2人とも可愛すぎる」「どことなく似てる」「妹さんも嬉しそう」「妹思いで優しい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】