通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．１％、地政学リスクや円安進行への警戒感





USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.09 6.01 8.44 7.42

1MO 9.46 6.11 8.58 7.43

3MO 9.60 6.19 8.81 7.51

6MO 9.59 6.44 8.88 7.68

9MO 9.61 6.75 8.91 7.89

1YR 9.53 6.88 8.94 7.94





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.86 10.01 7.68

1MO 9.12 9.97 7.93

3MO 9.42 9.84 7.86

6MO 9.57 9.89 8.02

9MO 9.65 10.00 8.17

1YR 9.63 9.97 8.21

東京時間16:32現在 参考値



ドル円１週間は9.09％と昨日の8％台から小幅に上昇している。米国がイランに対して近日中に攻撃を加えるとの見方が一部で報じられており、地政学リスクが高まっている。また、今週はドル円相場が152円台から155円台へと急速に水準を上げてきており、市場には介入警戒感もあるもよう。神経質な値動きがみられている。

