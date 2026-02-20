１９日、ショットを放つ中国の韓雨（かん・う、中央）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

【新華社コルティナダンペッツォ2月20日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は19日、コルティナダンペッツォでカーリング女子1次リーグが行われ、中国は日本に6-9で敗れた。

１９日、カーリング女子１次リーグに臨む日本の小谷優奈。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、カーリング女子１次リーグの日本戦に臨む中国の姜嘉怡（きょう・かい、左）と董子斉（とう・しせい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、カーリング女子１次リーグの日本戦に臨む中国の姜嘉怡（きょう・かい、左）と董子斉（とう・しせい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、ショットを放つ中国の姜嘉怡（きょう・かい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、ショットを放つ日本の吉村紗也香（中央）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、ショットを放つ日本の吉村紗也香（中央）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、カーリング女子１次リーグに臨む日本の小野寺佳歩（右）と小谷優奈。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、カーリング女子１次リーグの日本戦で得点を喜ぶ中国代表。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、カーリング女子１次リーグの日本戦に臨む中国の韓雨（かん・う、左）と姜嘉怡（きょう・かい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、カーリング女子１次リーグの日本戦に臨む中国の姜嘉怡（きょう・かい、右）と韓雨（かん・う）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、ショットを放つ中国の姜嘉怡（きょう・かい、中央）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１９日、ショットを放つ中国の王芮（おう・ぜい、左）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）