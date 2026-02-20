ロックバンド「DEEN」のボーカル池森秀一（56）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、プロデュースするそば店にまつわるエピソードを語った。

大のそば好きで知られ、全国のそばを食べ歩くほどのマニアぶり。かつてはそば店で働いた経験もあり、現在は「SOBA CAFE IKEMORI」をプロデュースしている。

店は「うちはグルテンフリーなんで、十割そばです。更科も十割で提供しています」という。

都内に2店舗で、赤坂と日本武道館。金曜MCのミッツ・マングローブが「武道館の売店のところですか？」と疑問をぶつけると、池森は「武道館って上がる階段がありますよね？あれの左側に、昔カフェだったんですけど、あそこが今、『SOBA CAFE IKEMORI』になりました」と説明した。

ミッツは「じゃあ来年の聖子ちゃんのライブ、ちょっと早めに行こう」とつぶやいた。すると池森は「聖子さんが、2日続けて食べてくれたらしい」と意外な告白。ミッツは「あの人、そば食べるの？」と驚いていた。

池森は「衝撃すぎて。この10年、一番うれしかったかもしれない」と笑わせていた。