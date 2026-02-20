【拡大画像へ】

小学館集英社プロダクション(ShoPro)は、ウイスキー評論家・山岡秀雄氏が厳選した「『ヘルシング』ラベル／グレンマレイ2008」の抽選販売を行なう。価格は23,100円。抽選販売数は189本となり、3月16日12時から3月23日23時59分まで抽選予約を受け付ける。

「ヘルシング」は平野耕太氏によるダークファンタジー作品。20世紀末のイギリスを舞台に、王立国教に属する特務機関・通称「ヘルシング機関」に所属する吸血鬼・アーカードの活躍を描く。

山岡氏がセレクトしたグレンマレイ2008は、飲み方を選ばず楽しめる、完成度の高い1本。透明感のあるフルーティーな香りに、桃や和柑橘、和梨のやさしい甘み。軽やかな口当たりの中にモルトのコクと蜂蜜のニュアンス、程よい樽感が重なるウイスキーとなっている。

□「『ヘルシング』ラベル／グレンマレイ2008」のページ

「『ヘルシング』ラベル／グレンマレイ2008」概要

内容量：700ml

熟成年数：16年

アルコール度数：47.9％

原材料：モルト

原産地：スコットランド（英国）

抽選販売について

抽選予約受付期間：3月16日12時～3月23日23時59分

抽選販売数：189本

※抽選により当選した人のみ購入可能。

※1人2本まで申込可能。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で二次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

（C）平野耕太・少年画報社