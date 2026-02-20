「ヘルシング」ラベルのウイスキー「グレンマレイ2008」が3月16日12時より抽選販売開始！
【「ヘルシング」ラベル／グレンマレイ2008】 抽選予約受付期間：3月16日12時～3月23日23時59分 抽選販売数：189本 価格：23,100円
内容量：700ml
※抽選により当選した人のみ購入可能。
小学館集英社プロダクション(ShoPro)は、ウイスキー評論家・山岡秀雄氏が厳選した「『ヘルシング』ラベル／グレンマレイ2008」の抽選販売を行なう。価格は23,100円。抽選販売数は189本となり、3月16日12時から3月23日23時59分まで抽選予約を受け付ける。
「ヘルシング」は平野耕太氏によるダークファンタジー作品。20世紀末のイギリスを舞台に、王立国教に属する特務機関・通称「ヘルシング機関」に所属する吸血鬼・アーカードの活躍を描く。
山岡氏がセレクトしたグレンマレイ2008は、飲み方を選ばず楽しめる、完成度の高い1本。透明感のあるフルーティーな香りに、桃や和柑橘、和梨のやさしい甘み。軽やかな口当たりの中にモルトのコクと蜂蜜のニュアンス、程よい樽感が重なるウイスキーとなっている。
「『ヘルシング』ラベル／グレンマレイ2008」概要
熟成年数：16年
アルコール度数：47.9％
原材料：モルト
原産地：スコットランド（英国）
抽選販売について
抽選販売数：189本
※抽選により当選した人のみ購入可能。
※1人2本まで申込可能。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
※返品不可。
※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で二次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。
（C）平野耕太・少年画報社