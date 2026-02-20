絵画や書道、立体作品など様々なアート作品の展覧会が秋田市で始まりました。



自由に作品づくりができるワークショップもあり、訪れた人を楽しませています。



秋田市山王のさきがけホールで20日から始まった展覧会、「あきたアートはだしのこころ」です。



これまでは、障害がある人の作品を中心に展示してきました。



節目の10回目を迎えた今年は障害があるなしに関わらず、自分の心に向き合い、アートとして表現している人たちの作品を広く募りました。





絵画や書道、立体作品など様々な力作が県内から185点集まっています。こちらのモニュメントは、崩しても、積み上げても、座っても楽しめるようになっていて、来場者にこの空間の使い方をゆだねました。関向アナウンサー「こちら、お休みどころをイメージした空間になっていまして、中に入ると昔の土崎地区のお祭りの場面を切り取った写真が置いてあります。実はこれ、レコードで当時のお祭りの音声が楽しめるんです！」会場には訪れた人が自由に作品づくりができるワークショップもあります。NPO法人アートリンクうちのあかり 代表安藤郁子さん「この展覧会はそれぞれが作品として作ったというよりも、日常の中で毎日鶴を折るとか、日常の中で生まれてきた作品がいっぱいあるので、だれもの中にある表現する力とか、人に伝えたいなっていう思いとかが感じられる展覧会になっていると思います」「はだしのこころ」は3連休最終日の、来週月曜日まで開かれています。