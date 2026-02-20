　2月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは266銘柄。東証終値比で上昇は125銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは20銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は60円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8946>　エイシアンＳ　　　　114　　 +30（ +35.7%）
2位 <6470>　大豊工業　　　　　 1135　　+150（ +15.2%）
3位 <7719>　東京衡機　　　　　539.9　 +59.9（ +12.5%）
4位 <6085>　アーキテクツ　　　 1965　　+193（ +10.9%）
5位 <6264>　マルマエ　　　　　 4300　　+395（ +10.1%）
6位 <6324>　ハーモニック　　　 4710　　+335（　+7.7%）
7位 <3920>　アイビーシー　　　　984　　 +61（　+6.6%）
8位 <3647>　アスリナ　　　　　　146　　　+9（　+6.6%）
9位 <2370>　メディネット　　　 36.1　　+2.1（　+6.2%）
10位 <4549>　栄研化　　　　　　 3187　　+137（　+4.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6696>　トラースＯＰ　　　　291　　 -80（ -21.6%）
2位 <1328>　野村金連動　　　　16800　 -1715（　-9.3%）
3位 <3996>　サインポスト　　　　265　　 -21（　-7.3%）
4位 <1938>　日リーテック　　 2900.3　-194.7（　-6.3%）
5位 <4612>　日本ペＨＤ　　　　 1088　 -70.0（　-6.0%）
6位 <3280>　エストラスト　　　 1100　　 -59（　-5.1%）
7位 <4582>　シンバイオ　　　　152.9　　-7.1（　-4.4%）
8位 <4891>　ティムス　　　　　137.1　　-4.9（　-3.5%）
9位 <2810>　ハウス食Ｇ　　　　 2955　-100.0（　-3.3%）
10位 <8894>　レボリュー　　　　 48.4　　-1.6（　-3.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6503>　三菱電　　　　　　 5945　　 +95（　+1.6%）
2位 <4004>　レゾナック　　　　11400　　+180（　+1.6%）
3位 <4507>　塩野義　　　　　　 3691　 +46.0（　+1.3%）
4位 <4506>　住友ファーマ　　 2496.9　 +21.4（　+0.9%）
5位 <6841>　横河電　　　　　 5434.8　 +36.8（　+0.7%）
6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5926　　 +33（　+0.6%）
7位 <8604>　野村　　　　　　 1410.5　　+6.0（　+0.4%）
8位 <8591>　オリックス　　　　 5430　　 +20（　+0.4%）
9位 <5802>　住友電　　　　　　 9780　　 +32（　+0.3%）
10位 <7751>　キヤノン　　　　　 4699　　 +14（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6504>　富士電機　　　　　12346　　-229（　-1.8%）
2位 <6976>　太陽誘電　　　　 4600.1　 -33.9（　-0.7%）
3位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1446　 -10.0（　-0.7%）
4位 <6723>　ルネサス　　　　　 2890　 -18.0（　-0.6%）
5位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2625　 -13.5（　-0.5%）
6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　700　　-3.3（　-0.5%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4312　　 -17（　-0.4%）
8位 <6098>　リクルート　　　　 6260　　 -24（　-0.4%）
9位 <6954>　ファナック　　　 6397.9　 -23.1（　-0.4%）
10位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　655　　-2.1（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース