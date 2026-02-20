[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇125銘柄・下落115銘柄（東証終値比）
2月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは266銘柄。東証終値比で上昇は125銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは20銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は60円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8946> エイシアンＳ 114 +30（ +35.7%）
2位 <6470> 大豊工業 1135 +150（ +15.2%）
3位 <7719> 東京衡機 539.9 +59.9（ +12.5%）
4位 <6085> アーキテクツ 1965 +193（ +10.9%）
5位 <6264> マルマエ 4300 +395（ +10.1%）
6位 <6324> ハーモニック 4710 +335（ +7.7%）
7位 <3920> アイビーシー 984 +61（ +6.6%）
8位 <3647> アスリナ 146 +9（ +6.6%）
9位 <2370> メディネット 36.1 +2.1（ +6.2%）
10位 <4549> 栄研化 3187 +137（ +4.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6696> トラースＯＰ 291 -80（ -21.6%）
2位 <1328> 野村金連動 16800 -1715（ -9.3%）
3位 <3996> サインポスト 265 -21（ -7.3%）
4位 <1938> 日リーテック 2900.3 -194.7（ -6.3%）
5位 <4612> 日本ペＨＤ 1088 -70.0（ -6.0%）
6位 <3280> エストラスト 1100 -59（ -5.1%）
7位 <4582> シンバイオ 152.9 -7.1（ -4.4%）
8位 <4891> ティムス 137.1 -4.9（ -3.5%）
9位 <2810> ハウス食Ｇ 2955 -100.0（ -3.3%）
10位 <8894> レボリュー 48.4 -1.6（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6503> 三菱電 5945 +95（ +1.6%）
2位 <4004> レゾナック 11400 +180（ +1.6%）
3位 <4507> 塩野義 3691 +46.0（ +1.3%）
4位 <4506> 住友ファーマ 2496.9 +21.4（ +0.9%）
5位 <6841> 横河電 5434.8 +36.8（ +0.7%）
6位 <2914> ＪＴ 5926 +33（ +0.6%）
7位 <8604> 野村 1410.5 +6.0（ +0.4%）
8位 <8591> オリックス 5430 +20（ +0.4%）
9位 <5802> 住友電 9780 +32（ +0.3%）
10位 <7751> キヤノン 4699 +14（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6504> 富士電機 12346 -229（ -1.8%）
2位 <6976> 太陽誘電 4600.1 -33.9（ -0.7%）
3位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1446 -10.0（ -0.7%）
4位 <6723> ルネサス 2890 -18.0（ -0.6%）
5位 <2503> キリンＨＤ 2625 -13.5（ -0.5%）
6位 <9501> 東電ＨＤ 700 -3.3（ -0.5%）
7位 <9984> ＳＢＧ 4312 -17（ -0.4%）
8位 <6098> リクルート 6260 -24（ -0.4%）
9位 <6954> ファナック 6397.9 -23.1（ -0.4%）
10位 <3697> ＳＨＩＦＴ 655 -2.1（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
