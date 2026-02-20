はるな愛、『吉本新喜劇』にサプライズ登場 ボケで爆笑さらう 望月春希とダブル”エアあやや”披露
タレントのはるな愛（53）が20日、大阪・なんばグランド花月で開かれた『吉本新喜劇』にスペシャルゲストとして出演。サプライズの登場に観客がどよめいた。
【写真】似てる？そろってアイドル衣装で登場したはるな愛＆望月春希
はるなは、自身が物語のモデルとなったNetflix映画『This is I』で主演を務める望月春希（18）と共に出演した。同作でケンジ（望月）のおばあさん役を務める座員・末成映薫からの紹介で、ステージにアイドル衣装姿のはるなと望月が登場。知らされていなかった観客席からは「すごっ！」などざわめきの声が響いた。
『This is I』について紹介した後、望月とはるなが2人そろって”エアあやや”を披露。会場から歓声が響いた。作品で感動した点について酒井藍が「はるな愛さんが、コルティナオリンピックで金メダル獲ったところ」とボケると、はるなは「違うの！でも私、2つ金取りました！」とボケを重ね、爆笑をさらった。
本作は、はるな愛の著書『素晴らしき、この人生』（講談社）と、和田耕治氏・深町公美子氏共著『ペニスカッター 性同一性障害を救った医師の物語』（方丈社）を原案に、「アイドルになりたい」という夢を抱き続けた一人の少年・ケンジ（後のアイ）が、一人の医師・和田耕治と出会い、自身の人生を切り開いていくストーリー。
