◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングル フリースケーティング(大会14日目/現地19日)

銀メダルを獲得した坂本花織選手が演技後に思いを明かしました。

今季限りでの引退を表明している坂本選手は、前回大会女子シングルの銅メダルに続いてシングル2大会連続メダルを獲得。団体でも2大会連続銀メダルを獲得し、2大会で4つのメダルを手に入れました。

現地8日の団体戦からこの日の女子シングルまで「期間としてはめちゃくちゃ長かったが、本当にこの長い期間は充実していた」と語った坂本選手。

その理由を「団体戦で銀メダルを獲得できたのがすごく勢いになったし、それぞれの個人戦も応援できていろいろな選手から力をもらった」と明かし、「自分も最後の最後まで頑張りたいって気持ちをもう一度奮い立たせてくれた」と仲間からのエネルギーを自らの力に変えたと語ります。

銀メダルという結果には「最後やるせない気持ちで終わってしまったのですが、それでもメダルをとれたのはすごくうれしい」と続け、涙をぬぐいました。

大会中のコンディションの維持について聞かれると「近くで先生方が『このままじゃダメだ』と気持ちを締めてくださったおかげ。トレーナーさんもいつも近くでメンタルや体のコンディションを日々整えてくださったおかげでここまでできたと思う。身近でサポートしてくださった方へ感謝を伝えたい」と答えました。

「前回が奇跡のような銅メダルだった。それに比べて今回は金を目指しての“悔しい銀メダル”というのが、なんだかメダルの色は1個上がってるのに気持ちはやっぱり悔しい」と正直な気持ちを明かす坂本選手。

そして「それだけ4年間本気で頑張ってやってきた証拠だと思うので、それは前回からの成長かなと思う」と、悔し涙を流しながらも前を向きました。