ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ö¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¡¡ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ½ª¤¨À²¤ì¤ä¤«
¡¡¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤òµî¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¡×¡£19Æü¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Ê£¹çÃË»ÒÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Öµ¨Àá³°¤ì¤Îºù¤òºé¤«¤»¤ë¡×¤ÈÎ×¤ó¤ÀºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¼«Ê¬¤«¤éÆ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî5ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¶¥µ»¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Î¡ÖÆ»¤·¤ë¤Ù¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³Ú¤·¤à¤À¤±¤À¤Ã¤¿2006Ç¯¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¶â¥á¥À¥ë¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î½Å°µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö±þ±ç¤ÎÎÏ¡×¤À¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ï11°Ì¤È19°Ì¡£¥á¥À¥ë¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ì¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÀ¼±ç¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¡Ö¿¿·õ¤Ë¶¥µ»¤È¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶³´¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ»È¾¤Ð»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºù¤¬¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´ê¤¤¡¢¸å¿Ê¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë