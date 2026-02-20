◇オープン戦 NTT西日本8―5大経大（2026年2月20日 NTT淀総合グラウンド）

昨秋日本選手権4強のNTT西日本が20日、今季初実戦となる大経大とのオープン戦を行い、8―5で勝利した。先発した左腕・高井駿丞投手（23）は4回を投げ2安打1失点。投手陣の柱として期待される若手のホープが、上々の滑り出しを見せた。

「ストレートをゾーンに強く投げていった中で空振りやファウルを取れるかというのが一番の目標でした。結構、ファウルも取れましたし、押せている部分は良かったのですが、コースを意識すると腕が振れなくなるような感じもあったので、その辺りを修正していきたいと思います」

新人だった昨季は4月のJABA静岡大会から頭角を現し、2大大会で計3試合に先発。着実に経験を積んだ一方で、日本選手権の準決勝・日本生命戦では4回3失点と結果を残すことはできなかった。

「オフの間に、フォームでダメだと思う部分を全部、洗い出しました」

投球フォームで重きを置いたのは、上半身と下半身の捻転差をつくりあげること。左腕でチューブをつかみながらシャドーピッチングをすることで上半身の開きを抑え、左腕を外旋させる動作を落とし込んだ。ウエートトレーニングのメニューでは速度を基準とするVBTを新たに導入。今季は直球の平均球速を140キロ台、最速を145キロ以上に設定して鍛錬に励む。

「1年間投げ続けることもそうですし、昨年は早いイニングで降板することもあった。今年は最低でも毎試合5イニング以上は投げられるようにすることと、チーム防御率を下回る数字を出したいと思います」

次回以降で細かい修正を重ね、シーズン開幕に備えていく。

一方、8得点を挙げた打線では、同じく入社2年目で左のスラッガー候補である井上幹太外野手（23）が「4番・左翼」として出場し、右越えソロを含む3安打2打点と活躍。外野の定位置獲得へアピールに成功した。