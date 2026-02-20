「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。冒頭の３回転半ジャンプに成功したが、３つ目の３回転ルッツからの連続３回転が２回転になってしまうミスも。演技を終えた直後は、口元に指をやってキュートに首をかしげた。

その様子をＮＨＫ第１とＦＭでラジオ中継した佐竹祐人アナウンサーは「両手を広げた中井亜美。少し右手ひとさし指を頬に添えながら、ん？というような表情を浮かべた日本の中井亜美。うーん、どうか？。笑顔を見せながらの演技ではありましたが。ひとさし指を演技終了と同時に右頬にあてて、少し首をかしげる。日本の１７歳、中井亜美」と実況した。

ＮＨＫラジオではこれまでもフィギュアの男子フリーや、ペア・フリー、スピードスケートなどを中継。この日の女子フリーはカルガリー五輪に出場した八木沼純子さんが解説を務め、実況に合わせてジャンプの種類やステップなどを伝えた。ＳＮＳでは「ラジオで聴くフィギュアスケートの臨場感、緊迫感、すごい！バスケの試合みたいです」「しゃべりだけで伝えられるとは、凄い」「競技の様子を伝えるアナウンサーさん 私の耳から今展開されている様子がありありと浮かびます！」「こちらまで感極まるものがある」などとコメントが。一方で「なかなか想像力が鍛えられる」「全くわからなかった」という反応もあった。