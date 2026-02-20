NHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈËÜÁª8ÁÈÈ¯É½¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð±ê¡×¥¿¥¥Î¥ë¥¤¤¬Âç±éÀâ¡ÖÌ¡ºÍ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï£²£°Æü¡¢´ØÀ¾¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÅÐÎµÌç¡ÖÂè£µ£µ²ó£Î£È£Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê£³·î£²£°Æü¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬¡áÁí¹ç¡¦´ØÀ¾ÃÏÊý¡Ë¤ÎËÜÁª½Ð¾ì£¸ÁÈ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê¬¤±ÃêÁª²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÁª¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢»ø¥¹¥é¥¤¥¹¡¢¥·¥«¥Î¥·¥ó¥×¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢Îã¤¨¤Ð±ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥Á¡¢¤â¤â¡¢¥é¥¤¥à¥®¡×¤Î£¸ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð±ê¡×¤Î¥¿¥¥Î¡¡¥ë¥¤¤Ï¡Ö·è¾¡¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î£±¤Ä¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¡ºÍ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬º£¸å¤Î¼«Ê¬¤ÎÌ¡ºÍ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Í¥¾¡¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØÎã¤¨¤Ð±ê¤¬·è¾¡¤Ë¤¤¤¿¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÎÉ¤¤µ²±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤Î±éÀâ¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ±ó¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÊý¤ÎÅÄ¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡ÖËÍ¤Ï¡Ê£³ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù°ÊÍè¤Î£Î£È£Ë¡Ê¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¡Ë¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£