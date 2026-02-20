ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、アリサ・リウ（米国）が金メダル、坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルとダブル表彰台を達成。ショートプログラム（SP）から70点台超えが9人飛び出したハイレベルな戦いで、選手たちの衣装もさまざまな注目を浴びた。好評を博した一人が、日本勢の前に演技した韓国のイ・ヘインだ。

黒を基調としたシックなデザインで、首回りと右腕、左腰のあたりにバラの花びらのような装飾が施された。「カルメン」を力強く演じ、X上には「ヘインさんのカルメン衣装、エレガント」「ヘインちゃん神衣装、優勝です」「ヘインちゃんの衣装素敵だ〜」「刺し返してきそうな強カルメンだった。神衣装すぎる」「衣装が可愛すぎてスケート見るの忘れてたレベル」と熱烈に支持する声があふれた。

20歳のイ・ヘインは長年待望されるキム・ヨナの後継者。X上には「ヘインちゃん、ヨナちゃんの衣装を思い出す」「衣装やリンク上での雰囲気、身のこなしからキムヨナの意志を受け継ぐ者かと思って見てたらヨナ2世と言われてるんだ」と先輩を彷彿とさせる声もあった。2023年世界選手権で銀メダルを獲得し、今大会は210.56点で8位入賞した。表彰台には届かなかったものの、存在感を発揮した。



（THE ANSWER編集部）