¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤¬£²£°Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤ËàÄ¾ÀÜ¼èºàá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÇ®°¦¤Ï£±£¸Æü¤ÎÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢£±·î²¼½Ü¿¼Ìë¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ð¡¼¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤È¶¦±éµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤Ë¡Ë£Ì£É£Î£Å¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡Øº£Æü¡¢£Í£Å£Ç£Õ£Í£É»Ð¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢Ç®°¦¤ÎÏÃ¤¬Æþ¸ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£Ì£É£Î£Å¤Ç¤Ï¡Öº£Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¡ØÄ«Ááµ¯¤¤·¤Æ¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÄ«¤´¤Ï¤ó¤òºî¤ë¡Ù¤È¡£¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ºú¾Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÍÕ¤È³¤ÂÝ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢£Í£Å£Ç£Õ£Í£É»Ð¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò»ä¡¢»ÅÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¶¦±é¤ÎÀÐ¸ÍÍ¡»á¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¯±ì¤Ë´¬¤«¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤âÂè°ì¿Í¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤è¤¯¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Ö¤ó¤Í¡¢¤â¤¦¤Í¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä«¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤ËÂÉÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÁÃÍ¤¢¤ëÊÖÅú¤òÆÀ¤¿¤È¶¯ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£