¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÎÞ¤Ç½ªÀï¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Ë¤Í¤®¤é¤¤Â³¡¹¡¡¡Ö²¿¤Î°ú¤±ÌÜ¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¥¹¥¥Ã¥×µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤ËÂ³¡¹¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç»Ä¤ê£²»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÁá¡¹¤È£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬³ÎÄê¡££±£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç£²¾¡ÌÜ¡Ê£·ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¸ÞÎØ¥ï¡¼¥¹¥È½ç°Ì¹¹¿·¤òÆ¨¤ì¤ë£¸°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Î°ìÀï¤ò½ª¤¨¤¿µÈÂ¼¤Ï¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¿ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÈÂ¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ªÈè¤ìÍÍ¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¥¹¥¥Ã¥×¤À¤«¤é¤è¤¯¥Æ¥ì¥ÓÏª½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ïª½Ð¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â°ú¤¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë¸«¤»¤¿ÎÞ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£ÌÜÉ¸¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢À¥¸ÍºÝ¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÄÏ¤ó¤À¤³¤Î£±¾¡¤Ï¡¢²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤Î°ú¤±ÌÜ¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£